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  3. 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 5 Mayıs 2021 Çarşamba Salı yayın akışı...

6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 6 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı...

6 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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