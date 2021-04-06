Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan indirimleri | Trendyol Ramazana Hazırlık Vakti indirimleriEvlat nöbetindeki babanın yürek yakan isyanı "Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum"Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor: İstanbul'da kupayı kaldırmak büyük bir hayal...Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyorGelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptıBaşteknisyen Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Selçuklu Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa desteğini sürdürüyorŞampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City- Borussia Dortmund karşı karşıya! İşte muhtemel ilk 11'ler...Şampiyonlar Liginde dev maç: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek! Muhtemel ilk 11'ler...
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da

6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Son Hava Bükücü" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da

STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program " Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Son Hava Bükücü" adlı yabancı sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da

STAR TV 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT