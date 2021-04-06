6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Son Hava Bükücü" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program " Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Son Hava Bükücü" adlı yabancı sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...
STAR TV 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü