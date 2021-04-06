6 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Son Hava Bükücü filmi Star'da

STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program " Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Son Hava Bükücü" adlı yabancı sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı...

STAR TV 6 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Son Hava Bükücü