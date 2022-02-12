Bilgisayar Yazılım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları6 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Jikle ne demek, TDK'ya göre Jikle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 Kırmızı Oda 60. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izle YoutubeATV Yalnız Kurt 3. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt son bölüm izle YoutubeKanal D Arka Sokaklar 614. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeGaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Koca paylaştı: Üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçi duygulandırdıFigüran Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDoya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...Serkeşlik ne demek, TDK'ya göre Serkeşlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 6 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 6 Şubat 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

6 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Şubat 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

6e936728-0c56-46ec-9581-36db99fa75c2.jpg

6 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Süper 1 Takım

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

9da4cec9-b9b9-4e26-816d-0f4c34ede787.jpg

6 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16.15 Yargı

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

72ebf64c-8d10-4a57-86b2-663b25200cb3.jpg

6 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

090e6bdf-c629-477f-8c3b-c76df51b95e5.jpg

6 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

d45317a9-581b-429b-836e-91b18db9d917.jpg

6 ŞUBAT CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kılıbık

21:45 Maske Kimsin Sen?

e6262dc4-dbe8-47ce-9381-d610e6eae46e.jpg​​​​​​​

​​​​​​​6 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18.45 Star Haber

20.00 Kaderimin Oyunu

ad4c1ea0-2a9f-439d-9c0d-de442647c919.jpg​​​​​​​

6 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

12:05 Alparslan Büyük Selçuklu

15:15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

c6687565-2187-4812-9548-30c042c67b75.jpg​​​​​​​

6 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58
İstiklal Marşı
05:00
Anjelika Akbar İle Sesler
05:30
Karalama Defteri
06:00
Tarihin Ruhu
06:30
Murat Boncuk'la Atölye
07:00
Koleksiyoner
07:30
Hayat Sanat - Kolaj
08:00
Sessizce
08:20
Geleneksel Evler
08:30
Eşik
09:00
Coğrafyadan Kültüre Bağ
09:30
Muhayyelat
10:00
Yabancı Sinema: Siyah Elmas...
11:45
Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
12:15
Sade Saz
12:30
Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
13:00
Türk Caz Standartları Ensti...
13:45
Sinema +
14:30
Karalama Defteri
15:00
Yabancı Sinema: Satıcı [sal...
17:15
Geri Dönüşen Sanat
17:30
Bir Resim Bir Hikaye
18:00
Arşivden Konserler
18:30
Bir Kare Bir Anlam
18:45
Yeryüzleri
19:00
Kelimeler Ve Şeyler
20:00
Luzern 2019: Rahmaninov Kon...
22:00
Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Fırtınadan 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT