6 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 6 Şubat 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

6 ŞUBAT CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Süper 1 Takım

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20.00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

6 ŞUBAT CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16.15 Yargı

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

6 ŞUBAT CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

6 ŞUBAT CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

6 ŞUBAT CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kılıbık

21:45 Maske Kimsin Sen?

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​​​​​​​6 ŞUBAT CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18.45 Star Haber

20.00 Kaderimin Oyunu

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6 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

12:05 Alparslan Büyük Selçuklu

15:15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

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6 ŞUBAT CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58

İstiklal Marşı

05:00

Anjelika Akbar İle Sesler

05:30

Karalama Defteri

06:00

Tarihin Ruhu

06:30

Murat Boncuk'la Atölye

07:00

Koleksiyoner

07:30

Hayat Sanat - Kolaj

08:00

Sessizce

08:20

Geleneksel Evler

08:30

Eşik

09:00

Coğrafyadan Kültüre Bağ

09:30

Muhayyelat

10:00

Yabancı Sinema: Siyah Elmas...

11:45

Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

12:15

Sade Saz

12:30

Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

13:00

Türk Caz Standartları Ensti...

13:45

Sinema +

14:30

Karalama Defteri

15:00

Yabancı Sinema: Satıcı [sal...

17:15

Geri Dönüşen Sanat

17:30

Bir Resim Bir Hikaye

18:00

Arşivden Konserler

18:30

Bir Kare Bir Anlam

18:45

Yeryüzleri

19:00

Kelimeler Ve Şeyler

20:00

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22:00

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22:15 Yabancı Sinema: Fırtınadan