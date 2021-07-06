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  3. 6 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

6 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 6 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

6 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

6 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Mim

06:00 Belgesel: Para

06:30 Hayat Sanat

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Bizim Resmimiz

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

10:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

11:30 Anjelika Akbar İle Sesler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Turuncu Günler (Orange Days)

22:45 Kısa Bir Ara

23:00 Tarih Söyleşileri

00:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

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