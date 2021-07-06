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  3. 6 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

6 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 6 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 akşam heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye ile günü kapatıyor...

6 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:15'te sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlarda olurken akşam MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 6 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı...

6 TEMMUZ 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI


06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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