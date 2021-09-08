8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bayı Toplantısı Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Bayi Toplantısı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'un paylaştığı Bayı Toplantısı filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı... 8 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Star Market 18.40 Star Haber 20:00 Bayi Toplantısı yayın akışıstar tv