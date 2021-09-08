Son dakika | İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle çarpıştıNiran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Nusaybin’de iki köy karantinada! Vakalar artıştaHüsamettin Topuzoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Aman kaçırma! İndirimli ürünler ŞOK'taŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'taMotosiklet 500 metre savruldu! 2 ölüTBF eski asbaşkanı Hüsamettin Topuzoğlu hayatını kaybetti!ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taBu kez saklamadı! Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, paylaştığı videoyla müjdeyi duyurdu!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bayı Toplantısı Star TV'de

8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bayı Toplantısı Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen film Bayi Toplantısı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bayı Toplantısı Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'un paylaştığı Bayı Toplantısı filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

8 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT