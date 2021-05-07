7 Mayıs 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı |Bir Aşk İki Hayat FOX'ta
FOX TV 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Bir Aşk İki Hayat" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...
7 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen yerli film "Bir Aşk İki Hayat" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...
FOX TV 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Aşk İki Hayat