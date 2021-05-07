7 Mayıs 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı |Bir Aşk İki Hayat FOX'ta

7 Mayıs 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen yerli film "Bir Aşk İki Hayat" seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...

FOX TV 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Bir Aşk İki Hayat