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  3. 7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Aykut Enişte filmi Star'da

7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Aykut Enişte filmi Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Aykut Enişte" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Aykut Enişte filmi Star'da

STAR TV 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Aykut Enişte" adlı yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...

7 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Aykut Enişte filmi Star'da

STAR TV 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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