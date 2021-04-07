7 Nisan 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT 1'de

7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT1 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt’ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşur. Ömer, Zümrüt’ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer’in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar.

İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel’in kapısına dayanırlar. İkra’nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana’ya yerleşen Alpay’ın aklı Antep’te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce’nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel’in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan’la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

(Kaynak: TRT 1)