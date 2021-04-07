7 Nisan 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de
TV8 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı...
TV8 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZET
Mehdi, Zeynep ve ailesini açtığı beladan kurtarmak için harekete geçer. Ancak Zeynep, Mehdi'ye sert çıkar. Tek amacı onları korumak olan Mehdi ile Barış arasında geçen konuşma ise dikkat çekti. Barış yaşananlardan endişe duymasıyla dayısı ile konuşarak bir çare bulmaya çalışır. Dayısı ise benim üç canım var, onlar için canımı veririm diyerek bir dostundan yardım alır. O kişi ise Kırmızı Oda dizisinden aşina olduğumuz Delikanlı Sadi karakteridir.
Öte yandan Mehdi'nin ablasına vedası başına bir şey geleceğinin habercisidir. Zeynep'in tekrar evi basılarak üstüne ateş açılır. Tam o esnada yetişen Mehdi, ben sana ateş açmam, sana açılacak ateşin önüne dururum diyerek kendisini Zeynep'in önüne atar. Mehdi'nin vurulma haberi evin ortasına bomba gibi düşer. Peki Mehdi kurtulacak mı? Zeynep önüne atlayan Mehdi'nin yaşadıkları karşısında ne yapacak?