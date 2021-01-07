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7 Ocak Hava Durumu | Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevrelerinde sağanak yağışlı bir hava beklenirken diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının is yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

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07 Ocak 2021 Perşembe 08:33
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