8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı |Masterchef Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'yi yayınlıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç'i ekrana veriyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Yerli Sinema
16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle