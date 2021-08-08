8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı |Masterchef Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'yi yayınlıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç'i ekrana veriyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı... 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Masterchef Türkiye 14:15 Yerli Sinema 16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye 18:45 Masterchef Türkiye 20:00 Masterchef Türkiye 00:15 Paylaş Benimle tv8tv8 yayn akışı bugün