8 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yerli Sinema: İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi TV'de ilk kez ATV'de
ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen sonrasında ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyiciyle buluşturuyor. Akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Yerli Sinema: İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi ekranlara geliyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Müge anlı ile Tatlı Serti' ekrana veriyor. Saat 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı sevenleriyle buluşuyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Venom: Zehirli Öfke filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...
8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema: İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
22:00Yabancı Sinema: Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı