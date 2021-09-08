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  3. 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Dünya Hali TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 08.45'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:35 Tövbeler Olsun

08:45 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:05 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 Dünya Hali (Altyazılı)

23:50 Seksenler (Altyazılı)

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