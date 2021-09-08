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  3. 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Yerli Sinema: Araf TRT 2'de

8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Yerli Sinema: Araf TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Pera Konserleri ekranda olurken 14:30'da Geziyorum programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Yerli Sinema: Yarım TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Yerli Sinema: Araf TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 06:15'te Müzelerin Yıldızları ekrana gelirken hemen ardından Hayat ve Sanat yayınlanıyor. Akşam ise Yerli Sinema: Yarım isimli yerli sinema TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...

8  EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Geziyorum

05:20 Türkiye Atlası

05:30 Sinema +

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Hayat Sanat

07:00 Pera Konserleri

07:50 Türkiye Ekspresi

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Nakkaşın Fırçası

09:30 Yeryüzleri

09:45 Kısa Bir Ara

10:00 Anjelika Akbar İle Sesler

10:30 Anadolu Arkeolojisi

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Geziyorum

14:50 Berceste

15:00 Belgesel: Para

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Bizim Resmimiz

17:30 Muasır

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:40 İzler Suretler

21:00 Yerli Sinema: Yarım

22:45 Geri Dönüşen Sanat

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat 

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