8 mart Dünya Kadınlar Günü Feminist sözleri 2022

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Feminist sözlerine haberimizde yer erdik. Bu önemli gün insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması ve bu yönde kendilerini harekete geçmeleri amacıyla gerçekleştirilir. Bunun yanında ataerkil sistemde kadınların varolan haklarının iyileştirilmesi ve erkeklerinde bu bilince ortak olmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlanır. Bu amaçlar doğrultusunda telaffuz edilecek feminist sözlere haberimizde yer verdik...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ FEMİNİST SÖZLERİ 2022

Dünyanın her noktasındaki kadınlar açısından oldukça değerli olan bu özel farkındalık günü kadınların varolan haklarının iyileştirilmesi adına çeşitli eylemlerle, yürüyüşlerle ve sosyal medyada kadın örgütlenmesi hareketleri ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylece toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirilmek amaçlanır. En büyük eşitsizlik olarak görülen konu ise başta kadın cinayetleri olmak üzere bu cinayetlerin beraberinde getirdiği erkek bireylerden çok daha kısıtlanmış bir hayat içinde yaşıyor olmaları yani özgür olmamalarıdır. Kadınların fiziksel olarak güçsüzlükleri ataerkil görüşle toplumdan soyutlanmasına ve ikincil vatandaş konumunda yer almasına neden oluyor. Bu nedenle bu ters giden sistemin değiştirilmesi yönünde feminist adımlar atılmıştır. Tarih botunca toplumun her alanında eşit hak ve özgürlük talep eden kadınların 8 Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun.

İşte o feminist sözler...

Bir kadın olarak tüm dünya benim vatanım.

8 Mart, kadınların gününün çiçekle böcekle kutlanmasını değil, toplum içindeki etkinliğinin arttırılmasını destekleme günüdür.

Kadınlar bir canlıya hayat verdikleri için yaşamın kıymetini erkeklerden çok daha iyi biliyor...

Özgürlükten kasıt, fiziki olmanın dışında, asıl zihinlerde özgür olmadır.

Kadınlar çiçek değildir. Korunması, sakınılması, bakım verilmesi gerekmez. Korumanız, sakınmanız, bakım vermeniz gereken bir 'nesneye' ihtiyaç duyuyorsanız ihtiyacınıza başka bir karşılık bulun.

Kadın kimsenin namusu değildir. Her insan kendi eylemlerinden sorumludur. Kendi eylemlerinizin sorumluluğundan kaçınıp kadının eylemlerinden sorumlu olduğunuzu düşünüyorsanız bu sizinle ilgili bir sorundur.

Kadın istediği zaman, istediği yerde gülebilir. İstediği kıyafeti giyebilir, gece dışarıda olabilir. Bunlardan herhangi biri sizi rahatsız ediyorsa, bu sizinle ilgili bir sorundur.

Her insan eşittir ve aynı yaşam haklarına sahip olmak zorundadır. Kadınları korunacak bir varlık olarak görmek sahiplenmeyi beraberinde getirir. Sahip olunacak bir 'nesneye' ihtiyaç duyuyorsanız ihtiyacınıza başka bir karşılık bulun.

"Neyi seçersen seç, ne kadar çok yolu kat edersen et, umarım bir hanımefendi olmayı seçmezsin. umarım kurallara uymamanın ve gittiğin yerlerde biraz sorun çıkarmanın bir yolunu bulursun. ayrıca umarım o sorunun bir kısmını kadınlar adına çıkarmayı tercih edersin". (nora ephron)

"Kadınların kalpleri olduğu kadar akılları ruhları da var. Güzellikleri olduğu kadar tutkuları, yetenekleri de var. İnsanların, kadınların sadece aşka uygun olduğunu söylemesinden bıktım." Little Women (2019), Greta Gerwig

Kadın olmak zor. Bir erkek gibi düşünmeli, bir kadın gibi davranmalı, bir kız gibi görünmeli ve bir at gibi çalışmalı.

Ben kadınların erkekler üzerinde değil fakat, kendi üzerlerinde iktidarları olsun istiyorum. (Feminist teori)

Cinsiyetim üzerinden küfürler edilmediği gün benim kadınlar günümü kutla. Ne yapmam gerektiğinin nasıl davranmam gerektiğinin söylenmediği gün benim kadınlar günümü kutla.

Saygı ve değer görmek için bir erkeğin kızı, kızkardeşi, annesi, karısı olmaya ihtiyaç duymayacağımız gün benim kadınlar günümü kutla.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU? 8 MART TARİHÇESİ

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, erkeklerle aynı şartlar altında çalışmak istedikleri için "eşit işe eşit ücret" talepleriyle greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Katledilen kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen bir toplantıda, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, olayların yaşandığı tarih olan 8 Mart'ı "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.