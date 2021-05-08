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  3. 8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Show TV'de bugün gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" var. Akşam kuşağında ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da...

8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? 10.30'da "Cumartesi Sürprizi" 13.00'da ise "Bir Şansım Olsa" var. Akşam 20.00'da ise sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da seyirciyle buluşacak.

8 MAYIS 20221 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.15 Alev Alev

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Emine

16.15 Japon İşi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show da

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Güney bebek, farkında olmadan büyük tehlike atlatır. Bu korkunç olay herkesin kulağına küpe olur. Kuzey, oğlu Güney'i yanından ayırmamaya karar vermiştir. Fakat Kuzey'in çabaları tüm çocukları koruyabileceği anlamına gelmemektedir. 


 

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