8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da
8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Show TV'de bugün gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" var. Akşam kuşağında ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da...
8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar var? 10.30'da "Cumartesi Sürprizi" 13.00'da ise "Bir Şansım Olsa" var. Akşam 20.00'da ise sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da seyirciyle buluşacak.
8 MAYIS 20221 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.15 Alev Alev
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Emine
16.15 Japon İşi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
Güney bebek, farkında olmadan büyük tehlike atlatır. Bu korkunç olay herkesin kulağına küpe olur. Kuzey, oğlu Güney'i yanından ayırmamaya karar vermiştir. Fakat Kuzey'in çabaları tüm çocukları koruyabileceği anlamına gelmemektedir.