8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de
8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışını haberimizde sizler için derledik. TV8'de gündüz kuşağında Survivor Panorama programı yer alırken akşam kuşağında ise ilgiyle izlenen program Survivor yeni bölümüyle TV8'de...
8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de 10.30'da "Süper 1 Takım" çizgi filmi var. Akşam saat 20.00'da ise yarışma programı Survivor yeni bölümüyle TV8'de olacak.
8 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:00 Oynat Bakalım
03:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Dizi
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler