8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? TV8'de 10.30'da "Süper 1 Takım" çizgi filmi var. Akşam saat 20.00'da ise yarışma programı Survivor yeni bölümüyle TV8'de olacak.

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:00 Oynat Bakalım

03:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Dizi

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler