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8 Ocak Hava Durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması beklenirken hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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08 Ocak 2021 Cuma 08:50
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