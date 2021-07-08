8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' ekranlara gelecek. 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...
İzleyiciler tarafından merak edilen 8 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Murat Boncuk'la Atölye ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' saat 20:00'de TRT2'de...
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Bir Zamanlar
05:30 Anjelika Akbar İle Sesler
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Murat Boncuk'la Atölye
08:00 Eskici
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Mim
10:30 Belgesel: Para
11:00 Karalama Defteri
11:30 Bizim Resmimiz
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'
21:15 Yabancı Sinema: Derin Nehirler (Deep Rivers)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'