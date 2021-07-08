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  3. 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası TRT 2'de

8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası TRT 2'de

Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 20:00'de The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' ekranlara gelecek. 8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

8 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen 8 Temmuz 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Murat Boncuk'la Atölye ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' saat 20:00'de TRT2'de...

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Bir Zamanlar

05:30 Anjelika Akbar İle Sesler

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Murat Boncuk'la Atölye

08:00 Eskici

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Mim

10:30 Belgesel: Para

11:00 Karalama Defteri

11:30 Bizim Resmimiz

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 İzler Suretler

18:45 Sinema +

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

21:15 Yabancı Sinema: Derin Nehirler (Deep Rivers)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

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