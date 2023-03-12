84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!

Konya'da eğitimini tamamlamak isteyen 84 yaşındaki Dede Öztürk ortaokul eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. 4 çocuğu ve 25 toruna sahip Dede Öztürk her gün kitap okuduğunu belirtti.

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84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!

Konya Güneysınır ilçesi Karasınır Mahallesi'nde yaşayan Dede Öztürk, genç yaştaki ağabeyinin vefatıyla ailesine destek olabilmek için ilkokuldan sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen ailesinin işlerini sürdürürken traktör almak için Almanya'ya giden Öztürk, uzun yıllar yaşadığı gurbet hayatının ardından memleketine döndü.

84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!

GENÇLERE ÖRNEK OLDU

Emeklilik hayatını artık memleketine gelip köyünde geçirmeye karar veren Dede Öztürk, çocukları ve torunlarıyla huzurlu yaşamında, eğitime dair hissettiği eksikliği gidermek için geçen yıl ortaokulu okumaya başladı. Kaydını yaptırdığı açık öğretimle yeniden okullu olan 84 yaşındaki Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen azimle çalışarak 21 Aralık 2022'de öğrenimini tamamlayarak ortaokul tamamlama belgesini aldı. Azmiyle çevresinin takdirini toplayan Öztürk, gençlere örnek oluyor.

84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!

"DUYANLAR ÇOK GÜLDÜ"

Hayat şartları sebebiyle eğitim hayatına ara veren ve mahallesindeki öğretmen çiftinde desteğini alan Öztürk, "Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt yaptırdım, duyanlar çok güldü. 'Ben şimdi avukat, doktor olsam ne olur?' dedim. 'Gençliğe örnek olabilir miyim?' diye okula yazıldım. Her gün kitap okudum. Okuduğumu anladım, imtihanları verdim." diye konuştu.

84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEYECEK

Eğitim hayatını ilerletmek istediğini dile getiren Öztürk, bazı sağlık sorunları nedeniyle doktorunun istirahat tavsiyesinde bulunduğunu, bu nedenle eğitimine devam edemeyeceği için üzüldüğünü dile getirdi. Ailesinin de desteğini alan 84 yaşındaki Öztürk, "Allah'a şükür, hiç zorluk çekmedim. Çocuklarım tekrar eğitime başladığımı duyunca çok sevindi. Okula başladığımı duyanlardan çok mesaj geldi, tebrik eden oldu. Heveslendim ve başardım. Yaş problem değil, insan isterse başarır. 84 yaşındayım, bu yaşta iyi dereceyle belgemi aldım." belirtti.

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