Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!

Korkunç olay, Perşembe günü İstanbul Gökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde yaşandı. Yaşanan olayda Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle yine Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darp etmeye başladı. Kadının erkek arkadaşı cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca kez bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden zar zor kurtardı.

YAŞANANLAR AN BE AN GÜVELİK KAMERALARINA YANSIDI

Bıçaklı saldırganı kadının elinden kurtaran vatandaşlar adamı etkisiz hale getirerek yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Özbekistan uyruklu D.R.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan korkunç olay ise lüks rezidansın güvenlik kamerasına saniye saniye bakın nasıl yansıdı.