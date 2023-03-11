Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu

Alınan bilgilere göre olay bugün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, vatandaşlar sahilde kayalıkların arasında bir ceset gördükten sonra durumu 112’ye bildirdi.

Ancak, ekipler olay yerine geldiklerinde ise ceset, kuvvetleri dalgalar nedeniyle denizde kayboldu.

HAVA ŞARTLARI ARAMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLDU

Bunun üzerine deniz polisi ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin çalışmaları hava şartları sebebiyle durdurulurken, çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.