Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti

Meral Akşener’in kalkması sonucu dağılan, dönmesi sonrası yeniden müzakere eden altılı masa, cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Saadet Partisi’nin ardından DEVA Partisi’nde de kriz yarattı.

İSTİFA ETTİ

DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.

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GELECEK PARTİSİ’NDE DE İSTİFA YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması sonrası Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.