Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması DEVA Partisi’nde istifa getirdi. Tokat İl Başkanı İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti

Meral Akşener’in kalkması sonucu dağılan, dönmesi sonrası yeniden müzakere eden altılı masa, cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Saadet Partisi’nin ardından DEVA Partisi’nde de kriz yarattı.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti

İSTİFA ETTİ

DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti

GELECEK PARTİSİ’NDE DE İSTİFA YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması sonrası Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

İlgili Haberler
Bakan Kurum açıkladı! O ilde 27 bin 253 konutun fiilen yapımına başlandı
Bakan Kurum açıkladı! O ilde 27 bin 253 konutun fiilen yapımına başlandı
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Kızılay Başkanı Kınık’tan “Kızılay’a kan vermem" diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız
Kızılay Başkanı Kınık’tan “Kızılay’a kan vermem" diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız
AFAD Başkanı Sezer acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 48 bine dayandı
AFAD Başkanı Sezer acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 48 bine dayandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan AYM’nin HDP kararına sert tepki: Bu para askere, polise kurşun olarak geri dönüyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan AYM’nin HDP kararına sert tepki: Bu para askere, polise kurşun olarak geri dönüyor
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin konuştu! "14 Mayıs destanını birlikte yazacağız!" dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin konuştu! "14 Mayıs destanını birlikte yazacağız!" dedi!
YSK Seçim Kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Seçime 36 parti katılacak!
YSK Seçim Kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Seçime 36 parti katılacak!
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Fırtına caminin minaresini yıktı
Zonguldak'ta korku dolu anlar! Fırtına caminin minaresini yıktı
İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü
Hilmi Daşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Hilmi Daşdemir'ın biyografisi
Hilmi Daşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Hilmi Daşdemir'ın biyografisi
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!
Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!
Çok Okunanlar
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini açıkladı!
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini açıkladı!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!