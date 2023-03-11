AFAD Başkanı Sezer acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 48 bine dayandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 975'e yükseldi.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD Başkanı Sezer acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 48 bine dayandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde son durum belli oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamasına göre depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 47 bin 975'e yükseldi.

Yunus Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Suriyeli olmak üzere 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor. Şu an itibarıyla 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. Şu anda da 13 bin civarında mobil duş ve tuvalet ihtiyaç alanlarına gönderilmiş durumda. Şu an itibarıyla 273 bin depremzedemiz, deprem dışındaki yerlerde misafir ediliyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bir taraftan çadır ve konteyner kent kurulumu devam ediyor.

RAMAZAN AYI

Ramazan ayında gıda konusundaki, iftar ve sahur hem de oruç tutamayanlar için de normal öğünler devam edecek. Desteklerin devam etmesi çok önemli. Hijyen malzemesi konusundaki ihtiyaçlarımız da çok önemli.

AĞIR HASARLI YAPILAR İÇİN UYARI

Artçı sarsıntılar devam ediyor, bölgede yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın girmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçı sarsıntıların hem bölgede hem de bölge dışında devam edeceğini düşünüyoruz."

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