Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan o il için korkutan açıklama: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Manisa Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan o il için korkutan açıklama: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde 'Deprem, depreme hazırlık ve sonrası' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan o il için korkutan açıklama: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

“6.2 - 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREMDE 2 İLE 5 METRE ARASINDA ÇÖKMELER YAŞANABİLİR”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir ilçesinde yaptığı incelemeler sonucu elde ettiği bilimsel veriler hakkında konuştu. Övgün Ahmet Ercan, "Alaşehir'de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgeleri sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda 60-80 santimetre arasında atılmış bazı temeller gördüm. Bu bölge için bu temeller yetersiz. Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.2 - 7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan o il için korkutan açıklama: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

DEPREM RİSKİ OLAN YERLERİ AÇIKLADI

Depremden korunma nedenleri olduğunu ifade ederek, “Zemin etüdü yapılmış, doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Deprem açısından yerleşim alanı olarak, değerlendirirsek, Alaşehir Tren Garı çevresi yer hareketleri davranışı iyi değil, Atatürk Bulvarı Kuzey Batısı, Kayacık Konakları, Toptepe çevresi ve Kaleiçi mevkileri çok iyi, Evrenli bölgesi yerleşim bölgesi olarak uygun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan o il için korkutan açıklama: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

BAŞKAN ÖKÜZCÜOĞLU: “KİMSE BİZDEN FAZLA KAT BEKLEMESİN”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi:

"Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Alaşehir Belediyesi olarak yaklaşık 130 tane sondaj çalışmamız olacak. 5 tane zemin etüt çalışmamız var. Bu çalışmalarla Alaşehir'in zemin etütleri ortaya çıkacak. Buna göre bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre yeni imar planlarımızı belirleyeceğiz. Çalışmalar sonucundaki raporlara göre bizim dönemimizde hep beraber caddelerimizi, sokaklarımızı belirleyecek kararları doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Kimse bizden fazla kat beklemesin. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bizleri bu konuda bilimsel olarak bilgilendirdi. Biz de bu bilgiler doğrultusunda yerleşim planlarımızı yapacağız.”

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