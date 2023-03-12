Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!

Kastamonu'da kış uykusundan uyanan ayılar acıkınca yiyecek bulamadı ve kendilerini tatil merkezi olan Ilgaz Dağı dinlenme tesisine attılar. Yiyecek aramaya çıkan ayılar vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, "gel oğlum gel" diye ayıları yanlarına çağırdıkları görüldü.

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Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!

Her yıl baharın gelişiyle birlikte kış uykularından uyanan ayılar acıkınca çareyi şehir merkezlerine inmekte buluyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağları Milli Parkı tesislerine inan ayılar yiyecek aramaya koyuldu.

Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!

GEL OĞLUM GEL DİYE AYIYI YANLARINA ÇAĞIRDILAR

Kastamonu’da kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan tesislere indi. Tesislerin önüne kadar gelerek yiyecek arayan boz ayıyı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar ayıyı, "Gel oğlum" diyerek çağırmaya çalıştı. İnsan seslerinden ürken ayı, hızla koşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

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