AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

AFAD, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

ARTÇI DEPREM

Son olarak Adana'da deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Yüreğir ilçesinde saat 22:35’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, Ceyhan ilçesinde yerin 5.7 km altında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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