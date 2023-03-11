AFAD ve Kandilli duyurdu: Adana'da korkutan deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

ARTÇI DEPREM

Son olarak Adana'da deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Yüreğir ilçesinde saat 22:35’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak belirlendi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, Ceyhan ilçesinde yerin 5.7 km altında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.