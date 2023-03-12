Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

Dünya'nın en prestjli sinema ödül töreni olan ve 1929 yılından bu yana düzenlenen etkinlik birbirinden eşsiz filmler ve oyuncularla 95'inci kez sahiplerini bulacak. İşte Oscar ödül töreninde aday oyuncular ve filmler.

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Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

1929 yılından bu yana Amerika'nın en ve tüm dünyanın önde gelen sinema ödül törenleri bu yıl 13 Mart günü düzenlenecek. Birbirinden farklı film ve yıldızların ödül alacağı tören tüm dünyada merakla bekleniyor. Türkiye saati ile gece 04.00' da başlayacak olan tören bu yıl TRT tarafından deprem felaketi nedeniyle yayınlamayacak.

OSCAR DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Her yıl olduğu gibi bu yılda Oscar ödül töreni Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek. Oscar ödül töreninde bu yıl büyük bir de değişikliğe gidildi. Kırmızı halıdan geçen yıldızlar bu yıl şampanya rengi halılarda boy gösterecek. Ayrıca ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna karnı burnunda 95'inci Oscar ödül töreninde sahne alacak.

Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

İŞTE ADAY FİLMLER

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking

Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Cate Blanchett- Tár
Ana de Armas - Blonde
Andrea Riseborough - To Leslie
Michelle Williams - The Fabelmans
Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Austin Butler - Elvis
Colin Farrell - The Banshees of Inisherin
Brendan Fraser - The Whale
Paul Mescal - Aftersun
Bill Nighy - Living

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