Oscar Ödül töreni sahiplerini buluyor! İşte adaylar!

1929 yılından bu yana Amerika'nın en ve tüm dünyanın önde gelen sinema ödül törenleri bu yıl 13 Mart günü düzenlenecek. Birbirinden farklı film ve yıldızların ödül alacağı tören tüm dünyada merakla bekleniyor. Türkiye saati ile gece 04.00' da başlayacak olan tören bu yıl TRT tarafından deprem felaketi nedeniyle yayınlamayacak.

OSCAR DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Her yıl olduğu gibi bu yılda Oscar ödül töreni Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek. Oscar ödül töreninde bu yıl büyük bir de değişikliğe gidildi. Kırmızı halıdan geçen yıldızlar bu yıl şampanya rengi halılarda boy gösterecek. Ayrıca ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna karnı burnunda 95'inci Oscar ödül töreninde sahne alacak.

Haberin Devamı

İŞTE ADAY FİLMLER

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

Cate Blanchett- Tár

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living