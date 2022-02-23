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870 personel görev alıyor! Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da "Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldığını duyurdu. 870 personelin katıldığı operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve bölgedeki huzurun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

870 personel görev alıyor! Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başladı

Terör örgütüne karşı başlatılan Eren Operasyonları devam ederken Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldı. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre 870 personelin katıldığı operasyonda bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmenin amaçlandığı belirtildi.

870 personel görev alıyor! Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başladı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 870 personelin görev aldığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

870 personel görev alıyor! Elazığ'da Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu başladı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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