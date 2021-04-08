8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız ilk bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 8 Nisan 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Camdaki Kız" adlı dizi ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

KANAL D 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız