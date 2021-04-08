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  3. 8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız ilk bölümüyle Kanal D'de

8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız ilk bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Camdaki Kız" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız ilk bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 8 Nisan 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Camdaki Kız" adlı dizi ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 8 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız ilk bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 8 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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