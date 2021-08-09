9 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de9 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı TRT 2'deNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Ağustos 2021 Pazartesi | Oğlak burcu, yıkıcı değil yapıcı olun!Doğduğunda ağırlığı elma kadardı! Dünyanın en küçük çocuğu hastaneden taburcu oldu9 Ağustos 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de9 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Bayi Toplantısı Star TV'de9 Ağustos 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de9 Ağustos 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de9 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari FOX TV'deDolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de yerli sinema Yok Artık 1 filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanıyor. 16:00'te Kardeşlerim ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1

16:25 Kardeşlerim 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT