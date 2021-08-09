9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de yerli sinema Yok Artık 1 filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..
ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanıyor. 16:00'te Kardeşlerim ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...
9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)