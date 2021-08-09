9 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgelerde dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi?

Son dakika | Şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın var mı? Bakan Pakdemirli açıkladı