9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte artık televizyonda sevilen diziler de bir bir ekranlara geri dönmeye başladı. Bu kapsamda FOX TV, STAR TV, KANAL D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TRT 2, TV8'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler merak konusu haline geldi. Peki 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? Cevaplar haberimizde...
Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...
9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
9 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
9 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
10: 00 ATV'de Hafta Sonu
13: 30 Kardeşlerim
16: 00 Beyaz Saray Düştü - Yabancı Sinema
19: 00 Kuruluş Osman
20: 00 ATV Ana Haber
9 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
9 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI
06:45 Gündüz Kuşağı MEDCEZİR
09:30 ÇİZGİ FİLM KUŞAĞI
10:00 BURCU İLE HAFTA SONU
12:00 BİR DEMET TİYATRO
13:45 ADA MASALI
17:00 KİRALIK AŞK
18:45 STAR HABER
20:00 YOL ARKADAŞIM 2
9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Hayalimdeki Değişim / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Yerli Sinema
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Sezon
9 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:30 Tarzan Rıfkı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Yalancı
9 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:50 Yeşil Deniz
10:45 Masumlar Apartmanı
13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber / Haber-Spor
20:00 Gönül Dağı
9 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 SON YAZ
07.45 KAMERA ARKASI
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 YALANCILAR VE MUMLARI
13.30 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY
16.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 SON YAZ
00.15 YALANCILAR VE MUMLARI
9 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Geri Dönüşen Sanat
05:45 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Muhayyelat
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Sarayın Lezzetleri
10:00 Yerli Sinema - Anons
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Sinema
13:30 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)
15:15 Randevu
15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Eşik
17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Tarihin Ruhu
20:30 Konser Zamanı
21:30 Ne Yazıyor
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Kış (The Winter)
23:45 Film Arkası