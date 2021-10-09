Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...

9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

9 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 9 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

9 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

10: 00 ATV'de Hafta Sonu

13: 30 Kardeşlerim

16: 00 Beyaz Saray Düştü - Yabancı Sinema

19: 00 Kuruluş Osman

20: 00 ATV Ana Haber

9 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

9 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR YAYIN AKIŞI

06:45 Gündüz Kuşağı MEDCEZİR

09:30 ÇİZGİ FİLM KUŞAĞI

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 BİR DEMET TİYATRO

13:45 ADA MASALI

17:00 KİRALIK AŞK

18:45 STAR HABER

20:00 YOL ARKADAŞIM 2

9 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Hayalimdeki Değişim / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Sezon

9 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:30 Tarzan Rıfkı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Yalancı

9 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:50 Yeşil Deniz

10:45 Masumlar Apartmanı

13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber / Haber-Spor

20:00 Gönül Dağı

9 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 SON YAZ

07.45 KAMERA ARKASI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 YALANCILAR VE MUMLARI

13.30 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

16.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 SON YAZ

00.15 YALANCILAR VE MUMLARI

9 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Geri Dönüşen Sanat

05:45 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Muhayyelat

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Sarayın Lezzetleri

10:00 Yerli Sinema - Anons

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Sinema

13:30 Berlin Filarmoni Orkestrası Dukas, Prokofyev, Schmidt (Kirill Petrenko Conducts The Berliner Philharmoniker)

15:15 Randevu

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Tarihin Ruhu

20:30 Konser Zamanı

21:30 Ne Yazıyor

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Kış (The Winter)

23:45 Film Arkası