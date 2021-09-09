9 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Camdaki Kız yeni sezonun ilk bölümüyle Kanal D'de! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Sihirli Annem dizisiyle güne başlayan kanalda akşam sezon finalinin ardından ilk kez yayınlanacak olan Camdaki Kız, yeni bölümüyle özleyenleriyle buluşuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

TV izleyicileri Kanal D'nin yayın akışını merak ediyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalın gündüz kuşağında Ece Üner ile Susma ekrana gelirken akşam ise Camdaki Kız yeni sezonunun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız Kanal Dyayın akışıcamdaki kız