9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı sinema Mezarsız TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Bizim Edebiyatımız TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.30'da ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema Mezarsız TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı
TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.00'da Dünya Müzik Gelenekleri ekrana verilirken 16.00'a Edebiyat Söyleşileri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Mezarsız TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor...
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Randevu
05:30 Opera Dünyası
06:00 Bizim Edebiyatımız
06:30 Hayat Sanat
07:00 Dünya Müzik Gelenekleri
07:15 Yeryüzleri
07:30 Tiyatro Dünyası
08:00 Mim
09:00 Bir Zamanlar
09:30 Karalama Defteri
10:00 Sinema Dünyası
10:30 Evliya Çelebi
11:10 Berceste
11:15 Geri Dönüşen Sanat
11:30 Belgesel: Para
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Eskici
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Nakkaşın Fırçası
17:30 Anadolu Arkeolojisi
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Karar Perdesi
20:50 Renkler
21:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying)
22:15 Kısa Bir Ara
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying)