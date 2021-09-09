9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı sinema Mezarsız TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Bizim Edebiyatımız TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.30'da ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema Mezarsız TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı

TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 9 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.00'da Dünya Müzik Gelenekleri ekrana verilirken 16.00'a Edebiyat Söyleşileri yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Mezarsız TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor... 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 Randevu 05:30 Opera Dünyası 06:00 Bizim Edebiyatımız 06:30 Hayat Sanat 07:00 Dünya Müzik Gelenekleri 07:15 Yeryüzleri 07:30 Tiyatro Dünyası 08:00 Mim 09:00 Bir Zamanlar 09:30 Karalama Defteri 10:00 Sinema Dünyası 10:30 Evliya Çelebi 11:10 Berceste 11:15 Geri Dönüşen Sanat 11:30 Belgesel: Para 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Eskici 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Nakkaşın Fırçası 17:30 Anadolu Arkeolojisi 18:00 Hayat Sanat 18:30 İzler Suretler 18:45 Sinema + 19:30 Sarayın Lezzetleri 20:00 Karar Perdesi 20:50 Renkler 21:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying) 22:15 Kısa Bir Ara 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 Yabancı Sinema: Mezarsız (As I Lay Dying) trt2yayın akışı