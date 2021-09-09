TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Eylül 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

9 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:15 Sakar Şakir

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

9 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kiracı

22:15 Fulya ile Umudun Olsun

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun

08:55 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20.00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Randevu

05:30 Opera Dünyası

06:00 Bizim Edebiyatımız

06:30 Hayat Sanat

07:00 Dünya Müzik Gelenekleri

07:15 Yeryüzleri

07:30 Tiyatro Dünyası

08:00 Mim

09:00 Bir Zamanlar

09:30 Karalama Defteri

10:00 Sinema Dünyası

10:30 Evliya Çelebi

11:10 Berceste

11:15 Geri Dönüşen Sanat

11:30 Belgesel: Para

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner