9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Eylül 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
9 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:15 Sakar Şakir
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
9 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kiracı
22:15 Fulya ile Umudun Olsun
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun
08:55 Kalk Gidelim
12:20 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20.00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Randevu
05:30 Opera Dünyası
06:00 Bizim Edebiyatımız
06:30 Hayat Sanat
07:00 Dünya Müzik Gelenekleri
07:15 Yeryüzleri
07:30 Tiyatro Dünyası
08:00 Mim
09:00 Bir Zamanlar
09:30 Karalama Defteri
10:00 Sinema Dünyası
10:30 Evliya Çelebi
11:10 Berceste
11:15 Geri Dönüşen Sanat
11:30 Belgesel: Para
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner