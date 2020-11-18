9 Kere Leyla filminin fragmanı yayınlandı! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!

9 Kere Leyla filminin fragmanı yayınlandı. Netflix'in merakla beklenen 9 Kere Leyla filmi için heyecan dorukta. Baş rollerinde Elçin Sangu, Haluk Bilginer, Demet Akbağ gibi oyuncuların yer aldığı fantastik komedi türündeki filmin merakla beklenen fragmanı ekranlara geldi. Şüphesiz fragmanda en çok dikkat çeken sahne ise Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi oldu.

9 KERE LEYLA FRAGMANI

Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.



9KERE LEYLA FİLMİ KONUSU

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır.

Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.

9 KERE LEYLA FİLMİ OYUNCULARI

HALUK BİLGİNER – ADEM

DEMET AKBAĞ – LEYLA

ELÇİN SANGU – NERGİS

FIRAT TANIŞ - MAHDUM

ALİCAN YÜCESOY – HARİS