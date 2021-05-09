9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dizi TV" ile başlarken, hemen ardından "Bir Zamanlar Çukurova" tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı...

ATV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:50 Kim Milyoner Olmak İster