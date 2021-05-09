9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de
ATV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışında neler var? ATV' de güne "Dizi TV" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma saat 20.50'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...
ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dizi TV" ile başlarken, hemen ardından "Bir Zamanlar Çukurova" tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı...
ATV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:50 Kim Milyoner Olmak İster