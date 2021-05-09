2021 Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098105412021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1070302682021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2035901752021 Ostim Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2091100412021 Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1089116569 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097302732021 Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1007304679 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204610336
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  3. 9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışında neler var? ATV' de güne "Dizi TV" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma saat 20.50'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Dizi TV"  ile başlarken, hemen ardından "Bir Zamanlar Çukurova" tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 9 Mayıs 2021 Pazar Yayın Akışı...

9 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV 9 MAYIS 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:50 Kim Milyoner Olmak İster

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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