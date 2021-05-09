9 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
9 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte 9 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
TV8 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 9 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı...
TV8 9 MAYIS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yal Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021