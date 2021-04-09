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9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Arka Sokaklar" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 Nisan 2021 Cuma akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Arka Sokaklar" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 9 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin ve Mesut, hastaneden çıktıkları sırada Zeliş ile karşılaşırlar. Zeliş perişan haldedir. Odada muayenesi yapılan Zeliş, acı gerçeği Selin'e söyler. Selin, Rıza Baba aracılığıyla ekibe Mesut da, Hüsnü'ye aktarır. Hüsnü duydukları karşısında acı içinde ağlamaya başlar. Hüsnü, hastanede Zeliş'in başında onu yatıştırmaya çalışırken ekip, Giray'ın peşine düşer.

Çoban Ailesi acı haberi öğrenir. Tekin, intikam yeminleriyle harekete geçer. Zeliş'in polisten gelen telefonunda Giray'ın mesajını görünce öldürme planını devreye sokar. Giray, Zeliş'in buluşma isteğine olumlu karşılık verince Tekin, babasının silahıyla adrese gider. Onu takip eden Tunç ve teknik takiple yerini bulan babası Hüsnü ile Zeliş de oradadır. Hüsnü, Zeliş'i arabada bırakarak Tekin'in yanına gelir. Bu sırada Zeliş'in bulunduğu arabaya Giray biner ve onu bir kez daha kaçırır.

(KAYNAK: KANAL D)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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