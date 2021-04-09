9 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 9 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz’le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal’le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir’le paylaşmak da kolay olmayacaktır. Kadir, Cemal’i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz’i tarafına çekmeyi başararak Kadir’e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol’a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

(KAYNAK: STAR TV)