A Haber'den canlı yayında skandal açıklama: "Belki şehit veriyoruz ama..."
İdlib'de verilen 33 şehit haberinin ardından A haber canlı yayın yaptığı sırada skandal sözlere imza attı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün “Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz” dedi. Sosyal medyada infial yarattı.
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