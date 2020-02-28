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  3. A Haber'den canlı yayında skandal açıklama: "Belki şehit veriyoruz ama..."

A Haber'den canlı yayında skandal açıklama: "Belki şehit veriyoruz ama..."

İdlib'de verilen 33 şehit haberinin ardından A haber canlı yayın yaptığı sırada skandal sözlere imza attı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün “Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz” dedi. Sosyal medyada infial yarattı.

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28 Şubat 2020 Cuma 09:04

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