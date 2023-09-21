A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu

Alınan başarısız sonuçların ardından, A Milli futbol Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un görevine son verilmişti. Kuntz'un ne kadar tazminat alacağı merak ediliyordu Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu

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A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu

AMilli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Alman hocaya TFF'nin ödeyeceği tazminatta belli oldu. Kuntz'a 1 yıllık maaşının yarısı olan 21.6 milyon lira ödenecek.

EURO 2024'E GİDERSEK PRİM ALACAK

TFF, Stefan Kuntz'a 750 bin euro ödeme yapacak. Eğer A Milli Takım EURO 2024'e kalırsa Alman hoca, belirlenen prim miktarının 3'te 2'sini alacak.

A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu

1.95'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

A Milli Takım, Stefan Kuntz yönetiminde 20 maça çıktı. Ay-yıldızlılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 39 puan topladı. Bu dönemde Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım, 1.95'lik puan ortalaması tutturdu.

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KAYNAK: İHA

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