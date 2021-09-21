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Abasız ne demek, TDK'ya göre Abasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Abasız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Abasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Abasız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Abasız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Abasız ne demek, TDK'ya göre Abasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abasız ne demek? Abasız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abasız kelimesi. Peki abasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abasız nedir, abasız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Abasız kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Abasız kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ABASIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abasız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre abasız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aba giymemiş olan

ABASIZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçim muradına ermiş / Abasız, postsuz bir derviş

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