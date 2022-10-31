ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yurt dışına çıkacak.

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