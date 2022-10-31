ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yurt dışına çıkacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek

ABD ziyareti tartışma yaratan ve 8 saat ortadan kaybolması uzun süre konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yurt dışı gezisine çıkacak.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, kaleme aldığı köşe yazısında bu konuya değindi. Saymaz yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı’ konuşmasında başörtüsüne anayasa teklifini bu hafta TBMM'ye sunacaklarını ifade ettiğini belirtti.

ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek

GRUP TOPLANTISI SONRASI GİDECEK

Saymaz, muhalefetin gündeminin farklı olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü yapılacak olan partisinin grup toplantısı sonrası İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceğini belirtti.

ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ konuşmasında başörtüsüne ilişkin anayasa teklifini bu hafta meclise getireceklerini söyledi.

Gel gör ki muhalefetin gündemi farklı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısından sonra Londra’ya uçuyor. CHP lideri, ay ortasında ABD’de gerçekleştirdiği bilim içerikli gezi ve temasların bir benzerini İngiltere’de yapacak. Gezi 4 Kasım’da son bulacak."

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