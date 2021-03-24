ABD'de en acı ölüm! Nehirde boğulurken ölmelerini izlediler
ABD ve Meksika sınırını çizen Rio Grande nehrinde Jesús Vargas isimli bir kişi nehirde boğulma tehlikesi yaşayan iki mülteci için devriye gezen sınır muhafızlarından yardım istedi. Fakat o anlarda görgü tanıklarının ifadelerine göre iki muhafız, onları kurtarmayarak mültecilerin ölmelerini izledi.
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