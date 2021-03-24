Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin günler öncesinden haber vermesinin ardından İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Aydos’ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. O anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.
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24 Mart 2021 Çarşamba 08:44
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