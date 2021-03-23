Şişli'de akıl almaz hırsızlık! Kadın, eşi ve çocuğuyla metrelerce sürüklendi
Şişli'de İranlı bir aile yolda yürüdüğü sırada yanlarına otomobil ile yaklaşan hırsızların saldırısına maruz kaldı. O sırada yaşanan olayın farkına varan kadın eşi ve çocuğu otomobil tarafından uzun bir süre boyunca sürüklendi. Olayın ardından şikayet üzerine zanlılar ekipleri tarafından yakalandı.
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