Şişli'de akıl almaz hırsızlık! Kadın, eşi ve çocuğuyla metrelerce sürüklendi

Şişli'de İranlı bir aile yolda yürüdüğü sırada yanlarına otomobil ile yaklaşan hırsızların saldırısına maruz kaldı. O sırada yaşanan olayın farkına varan kadın eşi ve çocuğu otomobil tarafından uzun bir süre boyunca sürüklendi. Olayın ardından şikayet üzerine zanlılar ekipleri tarafından yakalandı.