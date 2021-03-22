Sirkte fil paniği! Sinirlenip birbirine saldırmaya başladılar

Rusya'da bir sirkte gösteri yapmak için çıkan iki fil tribüne yakın bir yerde aniden birbirlerine saldırmaya başladı. Birden ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, tribünden panik halde çıkmaya başlarken eğitimciler ise filleri birbirilerinden ayırmaya çalıştı. o korku dolu anlar ise kameraya böyle yansıdı.