İrem Derici'nin dans videosu nefesleri kesti!
34 yaş gününü kutlayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştığı dans videosu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giren videoda Derici'nin kıvrak hareketlerine çokça yorum geldi.
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22 Mart 2021 Pazartesi 09:10
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